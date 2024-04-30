Conti: "Ho trasferito la famiglia a Firenze quando mio figlio mi chiese se poteva tifare anche la Roma"

I piccoli dettagli rivelati dal conduttore durante l'intervista al Corriere della Sera in merito al suo amore per Firenze e la Fiorentina

Il conduttore Carlo Conti, intervistato dal Corriere della Sera, ha confermato la sua passione per il calcio e il suo amore per la Fiorentina. "Ho trasferito la famiglia a Firenze quando, uscendo dall’asilo, mi chiese se poteva tifare un po’ anche la Roma" ha rivelato, aggiungendo anche di aver portato suo figlio allo stadio. Stefano Pioli è il suo allenatore viola preferito, motivando così la sua risposta: "perché ha saputo gestire lo spogliatoio dopo la morte di Astori, facendo lo psicologo e l’amico"; sul giocatore preferito viola di sempre, invece, "Picchio De Sisti, n. 10 del secondo scudetto, nel ‘69". Ha poi aggiunto sulla questione del tricolore: "Scudetto? Ci basta il bel gioco. Anche perché il calcio lo abbiamo inventato noi fiorentini”.

SONO 23 MILA I TAGLIANDI STACCATI PER FIORENTINA-CLUB BRUGGE A DUE GIORNI DALLA SFIDA DEL “FRANCHI”

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