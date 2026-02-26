Conti: “Spero che Paratici metta le cose in riga. Non vorrei festeggiare il centenario con la retrocessione”

Nel corso della conferenza stampa del Festival di Sanremo, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha dedicato un passaggio anche alla sua grande passione calcistica, parlando della situazione della Fiorentina. Le sue dichiarazioni, riportate da Tuttoilmercatoweb, mescolano ironia e una punta di preoccupazione. “In questo periodo parlo di tutto, escluso il calcio… finché non usciremo da quella zona preoccupante”, ha dichiarato Conti, facendo riferimento alla posizione in classifica della Fiorentina. Il presentatore ha poi aggiunto con il sorriso: “Guarderò la partita ovviamente, ringrazio chi l’ha spostata alle 18:45 così che non sia in contemporanea al Festival. Altrimenti sarei stato molto in difficoltà”. E sul futuro del club afferma: “Riuscirò a guardarmela con la speranza che tutta la nuova dirigenza e il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici sappia rimettere le cose in riga. Anche perché non vorrei festeggiare il centenario della Fiorentina con la retrocessione! Non ci posso neanche pensare”.