Siparietto divertente tra Conti e Pausini: “Persona splendida, unico difetto? Tifa Fiorentina”

La conferenza stampa del Festival di Sanremo si è trasformata in un momento di leggerezza e complicità. A catturare l’attenzione è stato il siparietto tra Pausini e Carlo Conti.

La cantante ha elogiato il conduttore definendolo una persona straordinaria, salvo poi aggiungere con il sorriso che “l’unico difetto” sarebbe la sua fede calcistica per la Fiorentina. Una battuta che ha strappato risate in sala stampa e acceso i commenti sui social, dove il video è rapidamente diventato virale.

E a proposito di calcio, il presentatore non ha nascosto il suo entusiasmo per il calendario viola: ha infatti raccontato di essere felice che la Fiorentina giochi giovedì alle 18.45 contro il Jagiellonia, così da poter seguire la partita senza interferenze con gli impegni del Festival.

Un dettaglio che conferma quanto la passione calcistica faccia parte della quotidianità del conduttore, capace di alternare con naturalezza televisione e tifo.