Carlo Conti: “Se la Fiorentina arriva in Champions vado allo stadio a piedi da Piazza Libertà”

Carlo Conti, famoso volto di Rai 1 e grande tifoso viola, ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, queste le sue parole:

“La Fiorentina l’amo guardare in casa da solo davanti al televisore. Sono uno dei pochi tifosi viola che preferisce guardarla da casa che allo stadio. Abbiamo una chat Whatsapp con gli altri tifosi vip e loro chiedono a me che sono a casa sempre gli episodi da moviola. Sono convinto che le ultime due stagioni fallimentari viola non ci sarebbero state se non ci fossero stati gli stadi chiusi perchè il calore dei tifosi viola porta dei punti. Contro il Napoli su Dragowski era fallo. Pieraccioni? A lui interessa solo se la Fiorentina gioca una finale.

Il fiorentino deve essere per forza orgogliosamente legato alla squadra anche indipendentemente dai risultati, non ci dimentichiamo che Firenze ha inventato il calcio con il calcio storico quindi noi amiamo proprio il gioco del calcio. Vi racconto un aneddoto, conducevo per la prima volta Sanremo ma alle 18 giocava la Fiorentina contro il Sassuolo, quindi mi sono fatto mettere in bassa frequenza la partita della Fiorentina cosi da poterla seguire durante le prove per la finale del festival. Sono arrivato tardi al collegamento con il TG1 con Mollica che mi aspettava e sono arrivato di fretta.

Un fioretto per la Champions? Posso venire a vedere tutte le partite della Fiorentina allo stadio, se il presidente mi invita. Ma no dai, questo non è un fioretto, questa è una gioia. Diciamo che posso arrivare allo stadio da Piazza della Libertà (ride ndr) anche perchè non faccio mai un passo a piedi. Sono convinto che sta per iniziare un nuovo ciclo, non dimenticando che sarà molto importante anche il nuovo centro sportivo viola” conclude Carlo Conti.