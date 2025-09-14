Gigi D’Alessio scherza con Carlo Conti dopo Fiorentina-Napoli: “Pensavo di ritirare 3 premi”
Ieri durante la serata dei Tim Music Awards è andato in scena un siparietto alquanto divertente tra Carlo Conti e Gigi D’Alessio. Il conduttore fiorentino ha infatti chiamato sul palco il cantante not...
Ieri durante la serata dei Tim Music Awards è andato in scena un siparietto alquanto divertente tra Carlo Conti e Gigi D’Alessio. Il conduttore fiorentino ha infatti chiamato sul palco il cantante noto tifoso napoletano per premiarlo per i traguardi raggiunti. A fine premiazione Conti ha scherzato dicendo: “Oggi non parliamo di calcio." Pronta la replica di D’Alessio che ha risposto: “Va bene, va bene ma pensavo di ritirare 3 premi." Chiude la scena Carlo Conti che risponde dicendo: "No ma ha preso 3 reti la Fiorentina"