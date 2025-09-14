Gigi D’Alessio scherza con Carlo Conti dopo Fiorentina-Napoli: “Pensavo di ritirare 3 premi”

Ieri durante la serata dei Tim Music Awards è andato in scena un siparietto alquanto divertente tra Carlo Conti e Gigi D’Alessio. Il conduttore fiorentino ha infatti chiamato sul palco il cantante not...

A cura di Redazione Labaroviola 14 settembre 2025 12:01

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