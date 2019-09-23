Infantino: "Bisogna identificare gli autori dei cori razzisti e sbatterli fuori dallo stadio. Serve avere la certezza della pena"

Queste le parole rilasciate ai microfoni RAI da Gianni Infantino presidente FIFA dopo i cori razzisti contro Dalbert a Parma: "Il razzismo va combattuto con educazione e parlandone. Non deve esistere...

Queste le parole rilasciate ai microfoni RAI da Gianni Infantino presidente FIFA dopo i cori razzisti contro Dalbert a Parma: "Il razzismo va combattuto con educazione e parlandone. Non deve esistere né all'interno della società né nel calcio. La situazione italiana è grave, non sta migliorando. Bisogna identificare gli autori dei cori contro Dalbert e sbatterli fuori dagli stadi. Serve avere la certezza della pena come in Inghilterra. Non dobbiamo aver paura di condannare questa gente, dobbiamo combatterla".