TgR, in caso di addio di Vlahovic la Fiorentina prenderà uno tra Kean, Scamacca o Belotti

Secondo quanto riportato da TgR Toscana, la Fiorentina ha pronti già tre sostituti in caso di partenza di Vlahovic, si tratta di Scamacca, Kean e Belotti. La società viola non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del centravanti serbo per via della richiesta dei suoi procuratori di avere l’esclusiva di vendita nella prossima stagione, questa richiesta ha fatto interrompere momentaneamente la trattativa per il rinnovo. Intanto Tottenham e Atletico Madrid stanno cercando con forza di accaparrarsi il serbo a suon di offerte milionarie. Sarà Vlahovic a prendere la decisione definitiva.

DI MARZIO CONFERMA, ATLETICO MADRID OFFRE 70 MILIONI PIU BONUS PER VLAHOVIC