TMW, Vlahovic vuole l’Atletico Madrid, offerta da 70 milioni + bonus. La Fiorentina risponderà entro giovedì

Dusan Vlahovic e l’Atletico Madrid, la trattativa entra nel vivo. Dopo la prima offerta da 60 milioni di euro, i colchoneros sono arrivati a mettere sul piatto 70 milioni più bonus.

Un’offerta che fa tentennare la Fiorentina, anche se la posizione ufficiale del club viola resta sempre la stessa: vogliono trattenere il giocatore e rinnovargli il contratto.

Il centravanti serbo, però, per il momento non ha l’accordo per il rinnovo, e anzi ora spinge per il trasferimento in Spagna, per diventare un nuovo centravanti dei colchoneros di Simeone.

Previsto in giornata un nuovo contatto tra la dirigenza dell’Atletico e quella della Fiorentina: il club di Madrid oggi si confronterà nuovamente con la dirigenza gigliata per ottenere una risposta e aspetterà al massimo fino a giovedì.

L’Atletico Madrid però ha fatto un passo in avanti importante, forse decisivo: 70 milioni di euro per Dusan Vlahovic. Ora la palla passa a Rocco Commisso. Lo scrive TMW.

