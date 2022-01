Lollobrigida (Rai): “Commisso aveva detto che i soldi non erano un problema, è una barzelletta”

La cessione di Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus ha fatto piovere una valanga di critiche su Commisso che aveva dapprima attaccato la società bianconera e aveva anche detto come i soldi per lui non era un problema per la gestione della società viola. Questo il pensiero di Marco Lollobrigida, giornalista Rai

Gli insulti a #Vlahovic sono vergognosi. Non c’è molto altro da dire. Ah, sì: che la #Juve fa un acquisto gigantesco e che “i soldi non sono un problema” di #Commisso somiglia molto a una barzelletta. #VlahovicBianconero — Marco Lollobrigida (@mlollobrigida) January 25, 2022

IL DOPO VLAHOVIC E’ CABRAL ALLA FIORENTINA