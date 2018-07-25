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Anche Daniele Adani potrebbe lasciare Sky Sport, per lui un possibile futuro in Rai

Non è passata inosservata l’assenza di Daniele Adani alla presentazione della nuova stagione di Sky Sport. L’ex difensore di Fiorentina e Inter, ora apprezzato commentatore, non ha ancora trovato l’ac...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2018 12:52
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Non è passata inosservata l’assenza di Daniele Adani alla presentazione della nuova stagione di Sky Sport. L’ex difensore di Fiorentina e Inter, ora apprezzato commentatore, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto. Entro una settimana il quadro sarà chiaro ma intanto vanno prese in considerazione anche le ipotesi Dazn e Rai, con quest’ultima che sta preparando grandi novità proprio sotto il profilo degli opinionisti (già ingaggiati Paolo Rossi e Antonio Di Gennaro).

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

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