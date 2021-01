La Rai annuncia: il Papu Gomez sta pensando di accettare la proposta della Fiorentina

Mancano poco più di 10 giorni alla termine della finestra di mercato invernale, e l’avventura di Gomez all’Atalanta sembra essere sempre più destinata a concludersi.

Stando a quanto riportato da SportSera, notiziario sportivo della Rai, il Papu continua ad essere oggetto del desiderio di molte squadre. Sul giocatore si erano mosse sia la Juventus che l’Inter, ma l’Atalanta fa muro: il club di Percassi non vuole cederlo a una sua diretta concorrente.

Come già scritto nei giorni passati, anche la Fiorentina ha fatto il suo tentativo per portare il talentuoso argentino in riva d’Arno, ma ottenendo un momentaneo no da parte del giocatore che avrebbe voluto provare a giocare in squadre di alta fascia. Ma questa sera, come svelato dal notiziario nazionale, è giunta una novità importante: il Papu Gomez starebbe pensando di accettare la proposta della Fiorentina.

