Failla: “Champions? Può arrivare, livello mediocre. Corvino necessita di una possibilità...”

Il caporedattore Rai, Fabrizio Failla è intervenuto ai microfoni di "30esimo minuto". Queste le sue dichiarazioni:"Corvino ed il mercato? E' un lavoro mirato alla salute finanziaria, ha molti vincoli...

Il caporedattore Rai, Fabrizio Failla è intervenuto ai microfoni di "30esimo minuto". Queste le sue dichiarazioni:

"Corvino ed il mercato? E' un lavoro mirato alla salute finanziaria, ha molti vincoli gestionali riguardo agli obiettivi sportivi. Ma in sostanza bene, gli acquisti fatti per il futuro fanno ben sperare. A Firenze, come successo in passato, giocatori come Jovetic, Bernardeschi, Nastasic ed altri, crescono molto. Una vera fucina di talenti. Dovrebbe essere concessa una possibilità però alla fine di questo progetto giovani, proprio come quella dello stadio...

Viola a 5 punti dalla Champions League? E' un campionato che offre possibilità poichè il livello rispetto a tanti anni fa è mediocre. Chi cerca di vincere lo Scudetto viene schiacciato, l'Inter ad esempio contro il Torino (1-0 per i granata n.d.r.) mi è sembrata una squadra piccola, senza obiettivi concreti. Non si veleggia a massimi livelli, ma purtroppo a ben altro. La Fiorentina ieri ha vinto con un uomo in meno, è stata brava, ma ha comunque preso 3 gol dal Chievo Verona".