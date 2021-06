Montella: “A Firenze ho lanciato Vlahovic e Castrovilli. Mi sono incatenato per Berardi alla Fiorentina”

Ospite della Rai l’allenatore Vincenzo Montella ha parlato delle sue passate esperienze con Catania, Fiorentina e Milan spiegando di non rimpiangere alcuna scelta: “Credo che un allenatore debba avere sempre la voglia di mettersi in gioco, rischiare e a me non è mai mancata. Poi certamente ho potuto fare degli errori, ma non solo. Penso a Firenze dove ho lanciato Castrovilli e Vlahovic, ma anche Sottil, che stava crescendo bene, e Ranieri. O al Milan dove ho affidato una maglia da titolare al giovane Locatelli preferendolo a un veterano come Montolivo. Poi ci sta alle volte confrontarsi con realtà che hanno idee diverse, ma non rinnego nulla di quanto fatto in passato. – continua Montella – Dove mi sono divertito di più? A Catania a inizio carriera dove ho trovato una squadra, costruita da Lo Monaco, che si adattava alle mie idee di calcio. Poi a Firenze dove abbiamo costruito una squadra prendendoci dei rischi e divertendoci, ma anche al Milan dove abbiamo conquistato l’Europa con la squadra che l’anno prima aveva fallito l’obiettivo. E poi anche nell’ultima esperienza a Firenze inizialmente mi sono divertito, poi sono arrivati dei risultati negativi e non è stato più così divertente. Da allora mi sono divertito molto poco. Berardi o Chiesa? L’ho allenato in una fase particolare del suo cammino, ha senso del gol, ma potenza incredibile a livello fisico. Quando ero alla Fiorentina mi incatenai per Berardi quasi, eravamo vicini a prenderlo”. Lo riporta TMW.

