La Fiorentina ha chiesto di non giocare e rinviare la partita contro il Benevento di domenica

Secondo quanto riportato dalla Rai, la Fiorentina ha chiesto alla Lega Calcio di rinviare la partita in programma domenica alle ore 12.30 contro il Benevento per il motivo che la squadra dopo una sett...

Secondo quanto riportato dalla Rai, la Fiorentina ha chiesto alla Lega Calcio di rinviare la partita in programma domenica alle ore 12.30 contro il Benevento per il motivo che la squadra dopo una settimana tribolata, con il funerale in programma giovedì, non sarebbe pronta per affrontare la gara. La richiesta viola è stata discussa in assemblea della Lega questo pomeriggio.