Si chiudono gli stadi, si aprono le televisioni. Sky si è proposta ieri di trasmettere in chiaro Juventus-Inter in chiaro su TV8 (suo canale gratuito) per consentire a tutti di vederla. La Rai a sua volta ha scritto alla Lega manifestando la disponibilità a trasmettere in chiaro, sul canale a più ampia diffusione le partite previste nel prossimo turno a porte chiuse: Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e la suddetta Juventus-Inter. Mossa analoga ha effettuato Mediaset. C’è però un problema di fondo: in base alla legge Melandri, Sky non detiene il diritto di trasmissione in chiaro. Per questo Rai e Mediaset hanno potuto inserirsi, dicendo: se quel diritto viene creato, vale anche per noi. In realtà perchè diventi possibile diffondere le gare in chiaro servirebbe un decreto d’urgenza del governo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.