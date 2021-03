Tg Rai, spogliatoio Fiorentina non ha salutato Prandelli perchè non avvisato delle dimissioni

Secondo quanto riportato dal Tg Rai regionale della Toscana, la squadra viola come ben noto, non ha salutato Prandelli in seguito alle sue dimissioni da tecnico della Fiorentina, il motivo di questo mancato saluto, Vlahovic escluso che ci ha tenuto ha scrivere un pensiero su Instagram, è perchè il gruppo non ha gradito di aver saputo delle dimissioni dell’allenatore dai dirigenti e dalla stampa e non direttamente da Prandelli. Questo il motivo dei mancati saluti da parte della squadra che tanto hanno fatto scalpore.

