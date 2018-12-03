Vergogna Rai, il Tg1 ha censurato la coreografia in onore di Riccardo Magherini. La vicenda

O i giornalisti Rai non erano a Firenze, oppure ha il sapore di ‘censura’ il servizio su Fiorentina Juventus andato in onda al Tg1 domenica alle 13.30.Eh sì perché, unico caso nel week end del calcio,...

A cura di Redazione Labaroviola 03 dicembre 2018 11:52

Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Coerografia Curva Fiesole

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