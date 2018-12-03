Vergogna Rai, il Tg1 ha censurato la coreografia in onore di Riccardo Magherini. La vicenda
O i giornalisti Rai non erano a Firenze, oppure ha il sapore di ‘censura’ il servizio su Fiorentina Juventus andato in onda al Tg1 domenica alle 13.30.Eh sì perché, unico caso nel week end del calcio,...
O i giornalisti Rai non erano a Firenze, oppure ha il sapore di ‘censura’ il servizio su Fiorentina Juventus andato in onda al Tg1 domenica alle 13.30.
Eh sì perché, unico caso nel week end del calcio, il giornalista Claudio Valeri commenta le immagini della Curva Fiesole, però al Tg1 decidono di tagliare la coreografia dedicata a Riccardo Magherini e mostrano soltanto il cuore della scritta I Love Riky.
Il giornalista associa le immagini che vanno in onda al compianto capitano viola Davide Astori, omaggiato con un mazzo di fiori dai giocatori bianconeri.
Altra omissione è quella dell’unica immagine integrale andata in onda della coreografia della Curva Fiesole. Infatti la ripresa è laterale e non si legge in alcun modo la scritta dedicata al 40enne morto durante un arresto dei carabinieri.
Il servizio prosegue con le scritte oltraggiose comparse su un muro (sulle quali le indagini proseguono vicino ad ambienti dell’ultradestra), e con il commento della partita vinta dalla Juventus 3 a 0.
Un atteggiamento curioso che pone il telespettatore davanti a un bivio.
O il giornalista omette perché è ignorante, non conoscendo l’argomento di cui parla (vedi la storia di Riccardo Magherini).
Oppure, le omissioni del Tg1 vanno lette come una censura alla presa di posizione di una città contro la sentenza della Cassazione, che ha assolto i carabinieri imputati per la morte di Riky.
A voi libera interpretazione di questa informazione.
IlsitodiFirenze.it