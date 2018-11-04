Lady Simeone: "Cambierò posto allo stadio fin quando non passerà questo momento di Giovanni"

La fidanzata di Giovanni Simeone, Giulia Coppini, ospite fissa a "Quelli Che il Calcio" ha parlato di Simeone, queste le sue parole:"Giovanni è abbastanza tranquillo, per fortuna mia riesce a scindere...

La fidanzata di Giovanni Simeone, Giulia Coppini, ospite fissa a "Quelli Che il Calcio" ha parlato di Simeone, queste le sue parole:

"Giovanni è abbastanza tranquillo, per fortuna mia riesce a scindere abbastanza calcio e privato, sono fortunata. Io invece cambierò posto allo stadio e le proverò tutte fin quando non cambierà il momento"