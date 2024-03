Non solo Sky e Dazn, anche la Rai acquista i diritti della fase finale di Europa League

Come riportato da Tuttomercatoweb, non solo Sky e Dazn, anche la RAI ha acquisito i diritti televisivi per offrire in chiaro le partite delle squadre italiane nella manifestazione, ecco che allora le partite dell’Atalanta col Liverpool e il derby Milan-Roma saranno visibili gratuitamente così come le partite successive fino ad un’eventuale finale qualora ci fosse una squadra italiana.