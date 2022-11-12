Dopo Milan-Fiorentina 15 giorni di vacanza per i calciatori viola poi tante amichevoli da giocare
15 giorni di stop per i calciatori gigliati, poi il ritorno al centro sportivo e tante amichevoli da disputare per restare in forma
Domenica alle ore 18:00 a San Siro ci sarà Milan-Fiorentina, gara della 15ª giornata di Serie A prima dello stop per i Mondiali in Qatar. La squadra di Italiano dopo il big match che chiude questo anno, avranno 15 giorni di vacanza prima di tornare ad allenarsi a Firenze. In seguito i calciatori gigliati che non prenderanno parte con la propria Nazionale ai Mondiali disputeranno tante amichevoli per restare in forma.
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