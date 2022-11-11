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Nazione, Gonzalez out con il Milan ma vola in Qatar. Il “problema interno” verrà affrontato al suo rientro in Italia

L'Argentina non ha diramato i convocati, ma Gonzalez sicuramente ci sarà

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2022 09:56
Nazione, Gonzalez out con il Milan ma vola in Qatar. Il “problema interno” verrà affrontato al suo rientro in Italia - Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

L’immagine che resta negli occhi è la presenza in tribuna per Fiorentina-Salernitana. Su Gonzalez nel post partita Italiano è stato chiaro: nessuna chance per il Milan, ritorno in campo nel 2023. L’Argentina non ha diramato i convocati ma Gonzalez è già sicuro di far parte della spedizione. Guardando oltre il Mondiale, il rapporto tra Gonzalez e la Fiorentina rimane un po’ così. Ci saranno da chiarire alcune situazioni. Lo scrive La Nazione. 

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