Nazione, Gonzalez out con il Milan ma vola in Qatar. Il “problema interno” verrà affrontato al suo rientro in Italia

L'Argentina non ha diramato i convocati, ma Gonzalez sicuramente ci sarà

L’immagine che resta negli occhi è la presenza in tribuna per Fiorentina-Salernitana. Su Gonzalez nel post partita Italiano è stato chiaro: nessuna chance per il Milan, ritorno in campo nel 2023. L’Argentina non ha diramato i convocati ma Gonzalez è già sicuro di far parte della spedizione. Guardando oltre il Mondiale, il rapporto tra Gonzalez e la Fiorentina rimane un po’ così. Ci saranno da chiarire alcune situazioni. Lo scrive La Nazione.

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