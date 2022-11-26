Il vergognoso gesto di Mckennie, lo juventino ha le mani sudate e le asciuga sul fotografo a bordo campo

Nel corso della partita tra Usa e Inghilterra il giocatore della Juventus, Mckennie, si è reso protagonista di un brutto gesto

AL KHOR (Qatar) - In un Mondiale che continua a regalare colpi di scena dentro e fuori dal campo, altro singolare gesto da immortalare nel corso della sfida tra Inghilterra e Stati Uniti. Il centrocampista americano e della Juventus, McKennie, andando a recuperare un pallone terminato in fallo laterale, trova un modo originale di ovviare all'umidità che rende pericolosamente scivolosa la presa sul pallone.

Nella trance agonistica del match, McKennie non ci pensa un attimo: il pallone è appena terminato fuori e lui lo va a recuperare per rimetterlo in gioco, asciugandosi però le mani con la prima cosa che trova a "portata di mano": la pettorina di un fotografo appostato a bordo campo, letteramente usato come asciugamano prima di riprendere il gioco. Un gesto diventato subito virale sui social e che ha anche scatenato le lamentele di tanti professionisti del settore: "Rispetto per i fotografi e per chi lavora!". Lo riporta il Corriere dello Sport

LE PAROLE DI CECCHI GORI

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