Cecchi Gori: "Fiorentina? Un atto sentimentale. I miei genitori si sono conosciuti in un Fiorentina-Juve"

Tante cause ancora in piedi? Sono stato derubato perfino da alcuni avvocati che mi avrebbero dovuto difendere

Vittorio Cecchi Gori, l'ex presidente della Fiorentina ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, ecco alcuni interessanti estratti: "Tante cause ancora in piedi? Sono stato derubato perfino da alcuni avvocati che mi avrebbero dovuto difendere! Agli indici odierni quel patrimonio è calcolabile intorno a un paio di miliardi di euro".

Sulla Fiorentina ha detto: "L'acquisizione della Fiorentina? All'inizio tutta Firenze ci chiese di prendere in mano la squadra di calcio e lo facemmo volentieri. Fu un atto sentimentale. Tra l'altro il babbo e la mamma si erano conosciuti allo stadio durante una partita di Fiorentina Juventus. Il business dei diritti venne dopo. Avevo in mano le due cose più popolari in Italia: il cinema e il calcio. Era l'occasione per rendere il Gruppo Cecchi Gori protagonista".

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