Da La Spezia: Zurkowski piace allo Spezia ma su di lui ci sono anche Samp, Bologna e Verona
Zurkowski è in uscita ed è finito anche nel mirino dello Spezia
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2022 12:13
"Spezia, piace Zurkowski della Fiorentina. Idea Nestorovski per l'attacco" scrive Il Secolo XIX (ed. La Spezia). Nel mirino dello Spezia ci sarebbe anche Szymon Zurkowski, centrocampista della nazionale polacca, ma chiuso nella Fiorentina. C'è da battere una nutrita concorrenza composta da Bologna, Sampdoria e Verona.
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