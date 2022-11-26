Gazzetta, la Sampdoria prova lo sgarbo alla Fiorentina? Sabiri è stato offerto al Bologna
Sabiri potrebbe finire al Bologna, ma la Fiorentina resta vigile
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2022 10:06
Il tutto mentre sarebbe arrivata anche una proposta: riguarda quella della Sampdoria che - dopo i discorsi inerenti alla Fiorentina - avrebbe offerto Abdelhamid Sabiri, 25 anni, trequartista più che ala sinistra. Il profilo del giocatore verrà valutato da Thiago Motta ma di questo - ed altro - ne parleranno proprio nel vertice. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
LEGGI ANCHE, NAZIONE, L’ATALANTA HA OFFERTO ALLA FIORENTINA BOGA IN PRESTITO SECCO: I VIOLA RIFLETTONO SULLA FORMULA
https://www.labaroviola.com/nazione-latalanta-ha-offerto-alla-fiorentina-boga-in-prestito-secco-i-viola-riflettono-sulla-formula/193843/