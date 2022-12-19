Galli: "Fiorentina aveva trattato i migliori giovani del mondiale, poi si è tirata indietro per 1/2 milioni"

Giovani Galli ha analizzato la situazione mercato per quanto riguarda i giovani calciatori in casa Fiorentina

Nel corso del suo intervento a Lady Radio, clicca qui per leggere tutte le sue parole, Giovanni Galli, ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato dello scouting viola in sede di mercato:

"Sui giovani puoi anche spendere 5 milioni in più tanto ti ritornano sempre a casa, la Fiorentina aveva puntato tanti giocatori importanti, aveva trattato tanti giocatori di livello di questo mondiale, poi per 1/2 milioni ci siamo tirati indietro e non gli abbiamo portati a casa. I giocatori vanno visti di persona e vanno conosciuti bene, quando ti chiedono qualche milioni in più il giovane, che conosci bene, sei anche disposto a pagarlo un paio di milioni in più. Ecco perchè penso che in sede il direttore sportivo non ci deve stare, deve guardare di persona i giocatori. Non so chi alla Fiorentina sceglie i giocatori, io dico solo che un direttore sportivo deve comportarsi in questa maniera, ovunque"

https://www.labaroviola.com/il-2001-fernandez-e-campione-mentre-i-giovani-della-fiorentina-giocano-solo-le-partite-del-giovedi/196368/