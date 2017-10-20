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Pezzella sempre più al top: convocato nuovamente dall'Argentina, ora il mondiale si avvicina per il centrale viola

German Pezzella sta vivendo un momento d'oro. Lo conferma, oltre al posto da titolare guadagnato in fretta alla Fiorentina, la nuova convocazione in nazionale Argentina, dopo la prima chiamata, di qua...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 ottobre 2017 17:56
Pezzella sempre più al top: convocato nuovamente dall'Argentina, ora il mondiale si avvicina per il centrale viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
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German Pezzella sta vivendo un momento d'oro. Lo conferma, oltre al posto da titolare guadagnato in fretta alla Fiorentina, la nuova convocazione in nazionale Argentina, dopo la prima chiamata, di qualche settimana fa. Adesso, per il centrale, si profila davvero l'opportunità di essere scelto dal ct Jorge Sampaoli per andare al mondiale in Russia.

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