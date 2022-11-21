Mondiale, giornalista rapinata in diretta tv. La polizia del Qatar: "Vuole la prigione o l'espulsione?"

Un episodio spiacevole quello successo ad una giornalista in Qatar

Una giornalista del canale all news TN, Dominique Metzger, è stata rapinata mentre trasmetteva in diretta da Doha. "Avevo con me una piccola borsa con tutte le cose di cui si ha bisogno, il portafoglio, le chiavi della nostra camera d'albergo, alcuni fazzoletti", ha detto ad un cronista della tv con cui collabora. Presentandosi al commissariato di polizia per sporgere denuncia, la giornalista è stata testimone di una proposta shock delle autorità. Metzger ha raccontato ciò che gli è successo: "La polizia maschile non ti registra", ha detto, "appena arrivata alla stazione di polizia, mi hanno portata in un altro posto dove c'erano solo donne. Ho chiesto perché ero lì e mi hanno risposto che, essendo una donna, doveva essere una poliziotta ad aiutarmi".

Dominique Metzeger racconta poi in tv cosa le è stato chiesto: "Mi hanno detto: cosa vuoi che faccia la giustizia? Troveremo il portafoglio... Abbiamo telecamere dappertutto, telecamere ad alta tecnologia e troveremo il ladro grazie alla tecnologia di rilevamento dei volti. Cosa volete che faccia la giustizia quando li troverà?". La giornalista ha chiesto il perchè di questa domanda e ha spiegato la nuova risposta ricevuta: "Vuole che lo condanniamo a cinque anni di prigione, che lo espelliamo?". Mi ha chiesto di prendere una decisione. Ho detto loro che volevo solo riavere il mio portafoglio, non prendere decisioni per il sistema giudiziario", ha raccontato la donna a TN. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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