L'Italia U20 vince 2-0 nel mondiale coreano. Nel secondo gol c'è l'assist di una promessa viola..

Dopo la sconfitta subita nella prima partita, gli azzurrini si sono riscattati nel 2-0 contro il Sudafrica. Nella seconda rete..

L'Italia U20 ha giocato stamattina alle 10 la seconda partita del girone del mondiale coreano. Dopo la sfortunata sconfitta subita domenica nei minuti finali contro l'Uruguay, gli azzurrini si sono imposti per 2-0 contro il Sudafrica. In gol sono andati Riccardo Orsolini su rigore e Favilli, entrambi di proprietà della Juventus. La curiosità però sta nell'assist della seconda rete. Nel 2-0 c'è infatti lo zampino di un giocatore viola, con il cross direttamente da rimessa laterale del classe '98 Giuseppe Scalera, di proprietà della Fiorentina. Sicuramente una bella soddisfazione per l'ex Bari, che con tutta probabilità sarà richiamato dalla prima squadra per il ritiro di inizio anno che si terrà a Moena.