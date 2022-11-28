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Jovic ammonito dalla panchina. Il motivo? Esultanza eccessiva al 2-1 della Serbia

Il serbo ha esultato in maniera eccessiva. Non ha ancora debuttato ai Mondiali in Qatar

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2022 12:48
Jovic ammonito dalla panchina. Il motivo? Esultanza eccessiva al 2-1 della Serbia - Fonte Foto: Pagina Instagram Serbia
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Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Sergej Milinkovic-Savic firma il 2-1 della Serbia sul Camerun, Luka Jovic esplode di gioia dalla panchina e l'arbitro lo ammonisce per esultanza eccessiva. Il giocatore della Fiorentina non ha ancora debuttato al Mondiale in Qatar.

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