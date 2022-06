Mancini rivela: “Cambierò anche 20 calciatori su 20”. Chance per qualcuno della Fiorentina?

Roberto Mancini ha così parlato in conferenza stampa, alla vigilia della gara di Nations League contro la Germania, ecco le parole registrate da TMW:

C’è un tuo appiglio razionale circa il ripescaggio al Mondiale?

“Io ho detto che se ci dovessero ripescare andiamo… Ma non so le motivazioni, non ho parlato di possibilità. Sono cose che si sono viste poche volte, ma io ho solo detto che se ci ripescano ci andiamo. Se ci ripescano, per un motivo che non so quale sia, ho detto che ci andiamo visto che siamo la migliore squadra del Ranking tra le non qualificate”.

Dobbiamo aspettarci una squadra totalmente cambiata? Cambierai 10 su 10?

“Sì, anche 20 su 20 giocatori. Molti sono andati via, anche fisicamente avevano bisogno di recuperare e non erano nelle condizioni di giocare quattro partite. Avrei creato loro anche dei problemi per settembre, hanno bisogno di recuperare, hanno dato troppo in questi due anni e meritavano un po’ di recupero fisico”.

