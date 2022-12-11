Muore un altro giornalista in Qatar, anche lui in circostanze misteriose, era un fotografo

Dopo pochi giorni un'altra brutta notizia arriva nel mondiale in Qatar, viene a mancare un altro giornalista

Un altro giornalista è morto all'improvviso in Qatar, si tratta del fotoreporter Khalid al-Misslam. Il suo decesso è stato annunciato su Twitter dal canale televisivo "Al Kass" e ripreso anche dal Gulf Times, dove si legge che Khalid "è morto mentre copriva i Mondiali", anche se le ragioni della morte sono ancora sconosciute. La tragica notizia si aggiunge a quella del decesso di Grant Wahl, giornalista statunitense che ha perso la vita durante Olanda-Argentina in circostanze ancora "da chiarire". La stazione televisiva Al Kass ha salutato così il suo dipendente: "I canali Al Kass piangono la morte di Khaled al-Misslam, un fotografo del dipartimento creativo", si legge sui social. Lo riporta il Corriere dello Sport

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