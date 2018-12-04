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Milenkovic, Badelj e Sanchez fanno guadagnare 1,1 milioni dalla Fifa. La tabella del ricavo

Nell'ultimo mondiale la Fiorentina è presentata con 3 giocatori e, in base a quante partite sono state giocate da quest'ultimi, ha diritto al risarcimento della Fifa che ha reso noto reso noti i compe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2018 13:21
Milenkovic, Badelj e Sanchez fanno guadagnare 1,1 milioni dalla Fifa. La tabella del ricavo -
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Nell'ultimo mondiale la Fiorentina è presentata con 3 giocatori e, in base a quante partite sono state giocate da quest'ultimi, ha diritto al risarcimento della Fifa che ha reso noto reso noti i compensi economici riservati ai club per la concessione di calciatori nella scorsa edizione dei Mondiali di Russia.

La Fiorentina, che nella Coppa del Mondo giocata la scorsa estate, poteva vantare la presenza di Milenkovic, di Badelj e Sanchez, ha avuto 1 milione e 132mila euro. Ecco la tabella completa dei compensi in denaro in Serie A.

Milenkovic, Badelj e Sanchez fanno guadagnare 1,1 milioni dalla Fifa. La tabella del ricavo

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