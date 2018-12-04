Milenkovic, Badelj e Sanchez fanno guadagnare 1,1 milioni dalla Fifa. La tabella del ricavo

Nell'ultimo mondiale la Fiorentina è presentata con 3 giocatori e, in base a quante partite sono state giocate da quest'ultimi, ha diritto al risarcimento della Fifa che ha reso noto reso noti i compe...

A cura di Redazione Labaroviola 04 dicembre 2018 13:21

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