Gazzetta, Bologna su Terzic ma la Fiorentina alza il muro, non vuole cederlo
Il Bologna è interessato al terzino gigliato
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2022 09:37
In quella posizione, il Bologna segue anche la situazione di Beruatto del Pisa mentre è difficilmente percorribile la via che porta a Terzic, che la Fiorentina non vuole cedere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
LEGGI ANCHE, RENZI ATTACCA: “PER ME È UNA VERGOGNA FARE LO STADIO DELLA FIORENTINA CON I SOLDI DEL PNRR”
https://www.labaroviola.com/renzi-attacca-per-me-e-una-vergogna-fare-lo-stadio-della-fiorentina-con-i-soldi-del-pnrr/194965/