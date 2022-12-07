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Gazzetta, Bologna su Terzic ma la Fiorentina alza il muro, non vuole cederlo

Il Bologna è interessato al terzino gigliato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2022 09:37
Gazzetta, Bologna su Terzic ma la Fiorentina alza il muro, non vuole cederlo - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

In quella posizione, il Bologna segue anche la situazione di Beruatto del Pisa mentre è difficilmente percorribile la via che porta a Terzic, che la Fiorentina non vuole cedere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

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