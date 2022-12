CorSport, prima offerta del Bologna per Terzic, ma c’è distanza: la Fiorentina chiede 4,5 milioni

Il Bologna insiste per Aleksa Terzic. Secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport, il club emiliano continua a ritenere il terzino serbo la prima scelta per la corsia di sinistra. E c’è anche stata una prima proposta dei felsinei: 3 milioni di euro sul piatto secondo. Cifra che, si legge sul quotidiano, la Fiorentina non ritiene sufficiente. Infatti, la richiesta del club viola si aggiro intorno ai 4 milioni e mezzo.