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Corriere dello Sport, Terzic stuzzicato dal Bologna, ma la Fiorentina lo terrebbe volentieri

Terzic al Bologna avrebbe maggiore spazio per giocare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2022 10:18
Corriere dello Sport, Terzic stuzzicato dal Bologna, ma la Fiorentina lo terrebbe volentieri - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Bologna fa sul serio per Aleksa Terzic. Il serbo è la prima scelta dei rossoblù per la fascia sinistra. La Fiorentina, con Pradè in primis, lo terrebbe volentieri. Lo stesso Terzic è stuzzicato dall'idea Bologna, un club dove troverebbe più spazio.

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