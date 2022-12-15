Corriere dello Sport, Terzic stuzzicato dal Bologna, ma la Fiorentina lo terrebbe volentieri
Terzic al Bologna avrebbe maggiore spazio per giocare
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2022 10:18
Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Bologna fa sul serio per Aleksa Terzic. Il serbo è la prima scelta dei rossoblù per la fascia sinistra. La Fiorentina, con Pradè in primis, lo terrebbe volentieri. Lo stesso Terzic è stuzzicato dall'idea Bologna, un club dove troverebbe più spazio.
LEGGI ANCHE, GAZZETTA, CABRAL, IL MERCATO DELLA FIORENTINA PASSA ANCHE DA LUI: IL SUO FUTURO NON È CHIARO
https://www.labaroviola.com/gazzetta-cabral-il-mercato-della-fiorentina-passa-anche-da-lui-il-suo-futuro-non-e-chiaro/195848/