La Nazione oggi in edicola si sofferma su due uscite imminenti in casa Fiorentina, la prima è quelal di Igor, il brasiliano è ormai ai margini del progetto. Su di lui c’è il Brighton pronto ad offire 15-17mln. In questo modo la Fiorentina farà cassa. Sul fronte Terzic c’è l’interesse del Salisburgo, club che fa Champions. Il serbo è chiuso a Firenze.

