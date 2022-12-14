Kouamè indisponibile per lombalgia, Maleh e Terzic hanno l'influenza. Non ci saranno contro il Bastia

La Fiorentina scende in campo oggi alle 17.30 in Corsica contro il Bastia per un amichevole, non ci saranno Kouamè, Maleh e Terzic

Piccoli problemi per Vincenzo Italiano. La Fiorentina, impegnata oggi nel match amichevole contro il Bastia alle ore 17:30, deve fare la conta degli uomini. Con Terzic e Maleh fermi ai box a causa di malanni di stagione, Italiano perde un altro calciatore. Si tratta di Christian Kouamé.

L'attaccante viola è stato costretto a fermarsi in vista della gara di questo pomeriggio: l'ivoriano si è fermato a causa di una lombalgia che l'ha colpito nelle ultime ore e che ovviamente non gli consentirà di prendere parte alla partita del pomeriggio. La sensazione è che il giocatore dovrà osservare un breve periodo di pausa per poi recuperare la miglior condizione fisica. Intanto, però, la ripresa del campionato è vicina: servirà accelerare i tempi per non farsi trovare impreparati a gennaio.

L'OPINIONE DI CICCIO GRAZIANI

https://www.labaroviola.com/graziani-la-fiorentina-deve-prendere-in-considerazioni-le-grandi-offerte-che-arrivano-per-amrabat/195767/