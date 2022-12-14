Graziani: "La Fiorentina deve prendere in considerazioni le grandi offerte che arrivano per Amrabat"

Ciccio Graziani ha ruota libera sulla Fiorentina, a cominciare dal mercato di gennaio che è sempre più vicino

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno, queste le parole dell'ex campione del mondo ed giocatore della Fiorentina sui temi attuali di casa viola:

"Boga io lo prenderei sempre, per quello che è il mio giudizio sul calciatore lo prenderei sempre, Sottil ha problemi fisici, per questo devi andarlo a prenderlo, non so se sarà quello di Sassuolo o quello di Bergamo, ma se non lo prendi non puoi saperlo. Caputo potrebbe farci comodo ma dobbiamo capire cosa vuole fare la società e cosa vuole fare Italiano sugli attaccanti

Se arriva una proposta indecente per Amrabat è giusto che la società la prenda in considerazione, ma devi avere le idee chiare su quello che devi andare a prendere. Io non voglio darlo via, ma se arriva una proposta indecente... Io lo scorso anno ho criticato Amrabat, non mi piaceva come stava in campo, poi nel finale di stagione ho intravisto un giocatore diverso, questo di quest'anno mi piace tantissimo. Il rischio italiano è a rischio default, una società sana come la Fiorentina deve prendere in considerazioni le grandi offerte. La società non è la nostra, lasciamola lavorare questa società e questo allenatore"

LA NOTIZIA CHE ARRIVA DALL'INGHILTERRA

https://www.labaroviola.com/dallinghilterra-agente-amrabat-ha-incontrato-klopp-a-breve-il-liverpool-parlera-con-la-fiorentina/195756/