Terzic out almeno 20 giorni: l’obiettivo è averlo al 100% entro un mese, rientro dopo la sosta

Che l’infortunio di Terzic non fosse lieve lo si era capito già dalle ore successive alla partita di Verona. Che ci fosse anche po’ di rammarico per non averlo sostituito alla prima avvisaglia, anche. Ieri l’esterno serbo ha svolto gli accertamenti e il report medico ufficiale della Fiorentina ha lasciato pochi dubbi: «Gli esami hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico dell’adduttore lungo della coscia sinistra». Il calciatore ha già cominciato il percorso di recupero e sarà valutato nel corso delle prossime settimane.

Tempi per il ritorno in gruppo la Fiorentina non ne ha indicati, anche se la sosta del campionato sarà utile per fargli saltare meno partite. Terzic dovrebbe restare ai box tre settimane circa, l’obiettivo rimane quello di recuperarlo al 100% entro un mese ed averlo a piena disposizione nel momento decisivo della stagione, quando la squadra si giocherà anche la Semifinale di Coppa Italia. Un peccato perderlo proprio adesso visto che stava cominciando a diventare un fattore importante nelle rotazioni di Italiano. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, INFORTUNIO TERZIC, SU INSTAGRAM IL DIFENSORE RINGRAZIA I TIFOSI PER IL SOSTEGNO: “TORNERÒ ANCORA PIÙ FORTE”