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Corriere Fiorentino, Bologna in pressing su Terzic ma se lui non spinge per partire la Fiorentina lo tiene

La squadra gigliata si tiene stretto il terzino serbo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 dicembre 2022 08:41
Corriere Fiorentino, Bologna in pressing su Terzic ma se lui non spinge per partire la Fiorentina lo tiene - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Scrive il Corriere Fiorentino, va registrato in casa Fiorentina il pressing del Bologna per Terzic ma se non forzerà la mano il giocatore la Fiorentina se lo tiene stretto.

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