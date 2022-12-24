Corriere Fiorentino, Bologna in pressing su Terzic ma se lui non spinge per partire la Fiorentina lo tiene
La squadra gigliata si tiene stretto il terzino serbo
A cura di Redazione Labaroviola
24 dicembre 2022 08:41
Scrive il Corriere Fiorentino, va registrato in casa Fiorentina il pressing del Bologna per Terzic ma se non forzerà la mano il giocatore la Fiorentina se lo tiene stretto.
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