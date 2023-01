Ceccarini: “Terzic richiesto fortemente dal Bologna, ma rimarrà alla Fiorentina come Bianco e Ranieri”

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, Niccolò Ceccarini 360 gradi sul mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole in entrata ed uscita: “Bianco non uscirà in questa sessione, l’agente Beppe Galli l’ha più volte ribadito. Anche in queste ultime ore ho avuto la conferma. E’ un 2002, non ha 17-18 anni, bisogno dare fiducia ai giovani avendo pazienza, facendoli sbagliare e imparare. L’importante sarebbe avere chiarezza sul da farsi coi ragazzi. Anche su Ranieri non si registrano movimenti, può rimanere. Terzic è richiesto fortemente dal Bologna ma non c’è la minima apertura della Fiorentina“.