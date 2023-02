Bucchioni: “Terzic in difesa è meglio di Biraghi, non è più spaventato quando scende in campo”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della vittoria di ieri della Fiorentina contro il Torino nel quarto di finale di Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni:

“Terzic? C’è un’alternativa a Biraghi rispetto all’anno scorso quando il serbo era spaventato quando scendeva in campo. Adesso è migliorato e la fase difensiva la fa meglio di Biraghi. Ieri ha fatto un cross alla Pasqual.

Centrocampo? La Fiorentina deve giocare così, il calcio di Italiano impone qualità: il centrocampo deve essere questo non puoi giocare con due centrocampisti che non sanno costruire. Servono due giocatori di qualità perchè il miglior periodo dell’anno scorso è stato quello con Castrovilli e Bonaventura a centrocampo cioè due qualitativi. Amrabat ha fatto un Mondiale straordinario ma Mandragora è un’alternativa importante: può diventare un giocatore importante e se sta bene è una risorsa.

Attacco? Ikonè ieri sera ha fatto mezz’ora come quello che abbiamo visto in Francia: ha saltato l’uomo con coraggio e gli riusciva tutto. A Bologna ripartirei con Jovic perchè bisogna dare delle certezze, adesso sembra consolidata la crescita di Jovic e spero trovi continuità: sicuramente mi sembra più sereno e partecipe. Cabral è uno che fa la lotta ed infatti me lo immaginavo titolare ma comunque il suo lo ha fatto quando è entrato.

LE PAROLE DI MARIANELLA SUL MERCATO DELLA FIORENTINA