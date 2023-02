Marianella rivela: “Fiorentina ha fatto dei tentativi per un attaccante. Gestione perfetta su Amrabat”

Il noto giornalista e telecronista sportivo Massimo Marianella è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Vittoria con il Torino? Ieri molto bene per tutto quello che è successo. Gestione perfetta della Fiorentina sulla situazione Amrabat, quindi è stato un problema di circa 10 ore e basta. La Fiorentina sta bene fisicamente: ieri ha segnato chi doveva segnare, le parate di Terracciano, il pubblico che ha capito le ragioni di un ragazzo come Amrabat.

Conference League? Partita tosta anche se loro hanno ceduto Vitinha ed era un giocatore per loro importante. Fiorentina però a questo punto deve pensare anche al campionato perchè non sei così distante in classifica per accedere all’Europa.

Mercato? La società ha detto che avrebbe trattenuto Nico e Amrabat, così è stato quindi bisogna fare un plauso alla società. Ho provato a chiedere a Gianluca Di Marzio se c’è stato un tentativo per una punta e da quello che ho saputo dei tentativi ci sono stati.

Jovic? L’ho commentato tanto quando era a Francoforte e non era una punta. L’idea di vedere Jovic esterno mi piacerebbe con Cabral centrale. Ieri ha dato dei palloni notevoli come nell’occasione per Kouame.”

