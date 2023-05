“Disastro tattico di Italiano”, Jovic e Terzic condividono un post contro l’allenatore della Fiorentina 

Luka Jovic ed Aleksa Terzic ieri sera hanno repostato nelle loro storie un’analisi contro Vincenzo Italiano, scritta da una FanPage sul numero 7 viola.

“Disastro tattico di Italiano. Avrebbe dovuto rimettere l’11 di Napoli (dove erano presenti sia Jovic che Terzic), che aveva fatto una buona prestazione. Specialmente Luka e Terzic, che erano sembrati molto in forma, ed è stato un errore metterli in panchina . Tu continui a ruotare e continui a perdere. Rimani con un 11 tipo. E l’allenatore non solo ruota, ma lo fa con giocatori che non vedevamo da mesi. In una partita così importante. Italiano continua a non avere la visione giusta”.

