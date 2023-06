Gazzetta: “Terzic in uscita dalla Fiorentina, c’è il Bologna, pista percorribile con i viola”

Con l’addio di Cambiaso, che rientrerà alla Juventus per fine prestito, il Bologna necessiterà di un innesto per la fascia sinistra. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il club felsineo guarda in Serie A. In cima alla lista di gradimento della società c’è Josh Doig dell’Hellas Verona, seguito da Aleksa Terzic, una pista più percorribile poiché quest’ultimo è in uscita dalla Fiorentina.

