Corriere Fiorentino: “Troppo grave la leggerezza di Jovic e Terzic; oggi non saranno titolari”

Parole precise, a cui il mister farà seguire i fatti. Sia Terzic che Jovic infatti, che probabilmente nella logica del turnover oggi avrebbero giocato, partiranno dalla panchina. Troppo grave, nonostante le scuse, la «leggerezza» social commessa dopo la partita col Basilea. E questo nonostante Cabral sia di nuovo out (nemmeno convocato) per il riacutizzarsi del problema al piede che lo aveva messo ko per la trasferta di Napoli. Al centro dell’attacco spazio quindi a Kouame, con Ikone a destra, Barak sulla trequarti ed uno tra Brekalo e Saponara a sinistra al posto di un Nico Gonzalez apparso in riserva e che dovrà essere invece tirato a lucido giovedì prossimo. In difesa poi si dovrebbero rivedere sia Milenkovic che Igor, mentre Venuti stavolta potrebbe concedere un turno di riposo a Ddò. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

