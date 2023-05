Arthur Cabral non sarà della partita domani contro l’Udinese. Secondo quanto appreso da Labaro Viola l’attaccante brasiliano riposerà in vista dell’importante impegno di Conference League giovedì a Basilea. Lo staff della Fiorentina ha deciso di risparmiare Cabral ed il numero 9 effettuerà un lavoro personalizzato per recuperare al meglio.

SOLO UN’ASSENZA CONTRO L’UDINESE: CABRAL NON E’ AL MEGLIO