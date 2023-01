Nazione, il Bologna aspetta il sì di Terzic ma lo vuole dalla Fiorentina in prestito senza obblighi

Il Bologna non molla Terzic è già oggi le due società torneranno a parlare del futuro del giocatore. Il discorso è aperto ma non di semplice soluzione. La Fiorentina vorrebbe poter legare il futuro di Terzic a quello di eventuali operazioni in entrata: il Bologna aspetta il sì di Terzic ma con la formula del prestito senza obblighi di riscatto e al netto di operazioni in uscita. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, MOVIOLA GAZZETTA: “2-0 ANNULLATO A JOVIC, FUORIGIOCO DUBBIO. GIUSTA L’ESPULSIONE DI MURILLO”