De Magistris: “Jovic e Terzic devono essere messi fuori. Hanno mancato di rispetto anche ai compagni di squadra”

Il campione di pallanuoto Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno commentando la vicenda riguardante Terzic e Jovic, i due giocatori della Fiorentina hanno condiviso nelle loro storie di Instagram un post contro Italiano e le sue scelte. Questo il pensiero di Gianni De Magistris:

Se fossi io li caccerei fuori per quello che hanno fatto Terzic e Jovic, due calciatori della rosa in questa maniera fanno un danno anche ai compagni di squadra perchè se gioca Jovic qualcuno sta fuori, se sta fuori Terzic qualcuno sta fuori, quindi stai mancando di rispetto anche ai tuoi compagni di spogliatoio. Credo che la società sia vigilissima e prenderà posizione, vanno messi fuori rosa, attacchi l’allenatore pubblicamente perchè non ti fa giocare, ma dove siamo…